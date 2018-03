Raad Twenterand: in 't geheim informatie over staken rechtszaken

VRIEZENVEEN - De gemeenteraad van Twenterand krijg onder geheimhouding te horen hoe het zit met de rechtszaken over de aankoop van gronden in de Oosterweilanden. Dat heeft wethouder Scholten van Financiën en Ruimtelijke Ordening vanavond in een raadsvergadering meegedeeld. Op deze site werd vorige week gemeld dat het college van burgemeester en wethouders rechtszaken die ze zelf aanspande wil schikken en de kosten op het zere been wil nemen. Het gaat dan om het extra geld waar de families Koerssen en Prinsen recht op hebben (het verschil tussen de agrarische en industriële waarde), de kosten van juridische procedures (onder meer voor de advocaat) en de verschuldigde rentebaten (over de nog te betalen bedragen). Het gaat volgens bronnen van de Roskam om een bedrag van zo’n 1,2 miljoen euro.

Scholten meldde in reactie op vragen hierover van de fractie van GBT niet in de openbaarheid en niet met de pers te spreken. Het communiceert niet met de Roskam. De gemeenteraad vindt in den brede dat het college sowieso matig tot slecht communiceert.

Bij monde van burgemeester Van der Kolk reageerde het college ook op kritiek vanuit, in eerste instantie opnieuw van GBT, maar later breed gesteund, op de plannen ter uitbreiding van het gemeentehuis. Van der Kolk liet weten het jammer te vinden dat berichten over deze investering, waarmee dik een miljoen zou zijn gemoeid, voortijdig naar buiten kwamen. De burgemeester liet ook weten dat het college nog niet op de hoogte was van de plannen die ambtelijk met externe partijen zouden zijn uitgebroed. Ondertussen heeft het college er kennis van genomen en de gemeenteraad erover ingelicht, over eventueel nu en mogelijk noodzaak.

En dan was er ook nog ten besluite van de raadsvergadering een zelzaaam vertoon van eendgezindheid op financieel gebied: alle partijen vinden dat de gemeente zich dient aan te sluiten bij de zogenoemde Statiegeldalliantie, die beoogt om statiegeld te heffen op platsticflesjes, ingediend namens GBT door het raadslid Pape, dat dan weer wel.