Kruize nieuwe directeur van Stadstheater De Bond in Oldenzaal

OLDENZAAL –Ter opvolging van de anderhalve maand geleden vertrokken directeur In ’t Veld heeft het Stadstheater De Bond in Oldenzaal met Riëtte Kruize weer een vrouw aan het roer, de derde op rij. Kruize (42) werkt nu nog als manager bij theater De Nieuwe Kolk in Assen., maar ooit begon ze haar culturele loopbaan bij het Theaterhotel in Almelo

In ’t Veld vertrok na vijf jaren bij De Bond om directeur te worden van Focus Filmtheater te Arnhem. Onder haar verantwoordelijkheid vergrootte het Oldenzaalse theater zijn functie in stad en ommeland. Zo wordt meer dan voorheen samengewerkt met andere organisaties op het erf van kunst en cultuur, meet maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven en instellingen.

Kruize kan daar nu op voortborduren en zal daarnaast weer nieuwe accenten aanbrengen. Voorshands ziet ze De Bond als en uitdagende nieuwe stap in haar carrière.