GBT in Twenterand wil opheldering over schikking van rechtszaken

VRIEZENVEEN - De raadsfractie van Gemeente Belangen Twenterand (GBT) wil van het college van burgemeester en wethouders opheldering over de bereidheid bij het college op rechtszaken te schikken en daarvoor ruim een miljoen achter de hand te houden. GBT stelt de vragen naar aanleiding van een publicatie afgelopen vrijdag op de site van de Roskam.

Fractievoorzitter Paters van GBT wil weten of de berichtgeving klopt en - als dit zo is - wanneer het college hiertoe besloot en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Paters wijst in dit verband op 'de gevoeligheid van het dossier (falend grondbeleid), de grootte van het bedrag en de informatieplicht in deze van CDA-wethouder Scholten namens het college'.

De Roskam schreef dat de gemeente Twenterand bereid is een bedrag van 1,2 miljoen betalen om te schikken met twee voormalige grondeigenaren in de Oosterweilanden te Vriezenveen. Ook is de gemeente, vernam vernam de Roskam op basis van bronnen ten gemeenthuize, bereid zijn met notaris Endendijk in gesprek om tot overeenstemming te komen. Ambtelijk heet het overigens dat het staken van de gerechtelijke procedures wegens kansloosheid al een tijdje rond is.

Paters wil dinsdag tekst en uitleg van het college, in de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.