Schreijer doet opnieuw gooi naar CDA-zetel Europees Parlement

HENGEVELDE– De politica Schreijer-Pierik stelt zich volgend jaar opnieuw namens het CDA kandidaat voor het Europees Parlement. Dat heeft ze dit weekend ten overstaan van de Roskam bekendgemaakt. Ze zal opnieuw lijstduwer zijn, zo deelde de 64-jarige politica uit Hengevelde een medewerker dezer krant mee.

Het stemmenkanon uit de Twentse varkenshouderij toont zich net zo strijdvaardig als in 2014 toen zij met ruim 113.000 voorkeurstemmen een Europarlementszetel veroverde. ’Ik ben bijzonder blij met een plaats op de lijst en we gaan er hard tegenaan om mijn plaats in het Europees Parlement te behouden.'

Na de negatieve publiciteit van afgelopen zomer was een plek op de CDA-kandidatenlijst onzeker. Schreijer vond het niet nodig openheid van zaken te geven over haar onkostenvergoeding, omdat andere parlementariërs dat ook niet zouden doen. Ze zegt zich de aanvallen op haar integriteit 'zeer persoonlijk' te hebben aangetrokken, maar inmiddels heeft ze toch openheid van zaken gegeven en lijkt de kwestie naar ieders tevredenheid te zijn opgelost.

Schreijer lid van de Europarlementscommissies voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, Landbouw en voor Plattelandsontwikkeling en Visserij. Bovendien is ze lid van de Europarlementaire delegatie met Rusland en de delegatie met de Afrikaanse, Caraïbische en Pacifische landen. En ze is secretaris-generaal van de Intergroep voor Biodiversiteit, Jacht en Platteland.