Nauta pleitbezorger plattelandsgemeenten in Den Haag en Brussel

Goor – De gemeente Hof van Twente heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland, de P10, en burgemeester Nauta maakt nu namens de P10 deel uit van het Europese comité van de regio’s te Brussel en van de commissie Internationaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ‘Samen kunnen we meer bereiken, ook voor onze eigen Hof’, aldus de burgemeester hedenavond tijdens haar nieuwjaartoespraak.

Een zelfbewuste plattelandsgemeente zoekt volgens Nauta ‘strategische allianties’ met andere zelfbewuste plattelandsgemeenten. ‘We hebben veel wat ons bindt: duurzaamheid, de waarde van voedselproductie, de ruimte om te experimenteren en broedplaatsen van innovatieve bedrijvigheid. Wist u dat vier van de tien ondernemingen is gevestigd op het platteland? Die bundeling van P10-kracht zorgt ervoor dat we beter worden gehoord door de Haagse en Brusselse beleidsmakers. Er staat veel op het spel. Want we kopen niets voor de vermeende kloof tussen stad en platteland. We winnen alles met samenwerking. Dat geldt ook voor Europa.’

De kracht van de gemeente Hof van Twente ligt naar het oordeel van de burgemeester in de kernen en buurtschappen, de bedrijven en organisaties. ‘En die kracht zit ook in ons vermogen om samen te werken en steeds te zoeken naar nieuwe allianties. In Twente, In Overijssel, In Duitsland, Den Haag en Brussel. Volgens mij zijn wij in onze unieke Hof samen toch aardig op weg. Dit is onze Hof. Zelfbewust, open en warm', aldus de burgemeester.