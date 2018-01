PvdA in Almelo wil inzet gemeente huisvesting Eethoek in Almelo

ALMELO - Er moet op korte termijn vervangende ruimte komen voor Stichting de Eethoek in Almelo en de raadsfractie van de PvdA vindt dat daar een taak voor de gemeente ligt. Elke dinsdag en vrijdag koken vrijwilligers een gezonde warme maaltijd voor mensen die dat – om wat voor reden dan ook - nodig hebben. Er schuiven per dag zo’n zestig mensen aan, waaronder gezinnen met kinderen. De Eethoek maakt hiertoe gebruik van het gebouw van de Speeltuinvereniging ’t Nieuwland, maar moet daar weg omdat de vereniging het pand nodig heeft voor andere activiteiten.

De Eethoek is enkele jaren geleden opgezet door het echtpaar Van Baaren dat uit eigen ondervinding weet wat het is om onvoldoende geld te hebben voor een betaalbare én gezonde maaltijd. Van meet af aan was de Eethoek afhankelijk van giften en sponsoring en de stichting kan derhalve geen hoge huur betalen. Volgens fractievoorzitter Wessels van de PvdA is de Eethoek een belangrijke voorziening in de stad en ze suggereert een leegstaand schoolgebouw beschikbaar te stellen dan wel ander gemeentelijk vastgoed teneinde de toekomst van de Almelose gaarkeuken voorshands veilig te stellen. Wessels noemt het sociale initiatief ‘van grote waarde voor Almelo’.