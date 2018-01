Hommeles, stammenstrijd en escalatie in pension CDA te Hengelo

HENGELO - Het is aan de leden van het CDA in Hengelo om te beslissen of de huidige fractieleider Muller der christendemocraten op de kandidatenlijst kan blijven staan. In een bijzondere algemene ledenvergadering, die volgende week woensdag plaats zal grijpen, wordt de leden gevraagd zich hierover uit te spreken. Het moet de apotheose zijn van een al maanden sluimerende crisis die het CDA te Hengelo langs vele breuklijnen verscheurt.

Muller kreeg van de lijstadviescommissie een tweede plek op de lijst achter wethouder Elferink, maar na werd uiteindelijk ook gepasseerd door het zittende raadslid Steen. In haar reactie stelt Muller een aantal zaken/taken de komende tijd te minderen of te zullen afstoten.

De leden moeten volgende week een uitspraak doen over met name het functioneren van Muller. Ze ligt al langer onder vuur omdat ze een eigen koers zou volgen die naar het oordeel van haar opponenten meer verdeelt dan verbindt. Op haar beurt vindt Muller, die tussentijds de teruggetreden fractieleider Harink opvolgde, dat oudgedienden haar niet zouden accepteren, en het plaatselijke partijbestuur al helemaal niet. Ze zou ook te maken hebben met repercussies in het particuliere domein en deed aangifte van bedreigingen, en vernielingen aan onder meer aan haar auto.

Om die reden werd na overleg met het landelijke bestuur van het CDA op instigatie van het provinciale bestuur een tweetal ‘commissarissen’ aangesteld, te weten provinciaal voorzitter Westerduin en ex-gedeputeerde Rietkerk. Daarnaast zijn oude soldaten Hogedoorn en (ex-wethouder) Ter Ellen in stelling gebracht. Alles wordt volgens Muller in stelling gebracht haar ten val te brengen. Ze zegt dat haar ‘open bestuursstijl’ de reden is dat het old boys network haar wil lozen. Ook stelt ze dat er een schisma in de partij is langs lijnen des geloofs, waarbij vooral het protestantse smaldeel haar hoofd zou eisen. Indien het lukt haar op een zijspoor te rangeren, dan zullen volgens Muller tenminste twee fractieleden haar kant kiezen.