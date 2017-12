Vier gemeenten in Twente slaan aanbod op de aandelen Vitens af

BORNE – Vier gemeenten in Twente hebben een bod op de aandelen in het drinkwaterbedrijf Vitens door de provincie Overijssel naast zich neergelegd. Dat zijn Borne, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden. In de gemeente Borne ging de gemeenteraad onder aanvoering van de grootste coalitiepartij CDA voor een collegevoorstel tot verkoop liggen. Zeggenschap, hoe miniem ook, over zoiets wezenlijks als drinkwater gaat boven een eenmalig douceurtje van 2,2 miljoen euro. En bovendien betekent aandelenbezit elk jaar dividend.

Van de 25 Overijsselse gemeenten gingen er twaalf in op het aanbod van het college van gedeputeerde staten om hun aandelen Vitens aan de provincie te verkopen. Met de transactie is een bedrag van ruim 34,8 miljoen gemoeid. Het aandelenkapitaal van de provincie in Vitens is hiermede uitgebreid van 6,4 procent tot 13,4 procent.

Specifiek voor gemeenten die onder preventief toezicht staan, bestond daarenboven de mogelijkheid hun aandelen in het netwerkbedrijf Enexis aan te bieden. Daar heeft de in zwaar weer verkerende gemeente Almelo zoals bekend gebruik van gemaakt. Almelo beurt voor het Vitens-pakket ruim 3,6 miljoen en voor de aandelen Enexis nog eens ruim 6,8 miljoen.