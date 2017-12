Bedrijf uit Huizen vestigt zich op industrieterrein bezijden A1 in Enter

ENTER – Het bedrijf TSE uit Huizen zal zich op het bedrijvenpark De Elsmoat aan de A1 in Enter vestigen. TSE heeft daartoe ruim een halve hectare grond gekocht. Het bedrijf is leverancier van hoogwaardige producten en innovatieve apparatuur voor opslag en distributie van brandstoffen, chemicaliën en water.

Op de kavel van dik 5.200 vierkante meter zal een kantoorpand verrijzen met een ruime opslag waar TSE zijn groeiambities voor de komende jaren waar hoopt te maken. TSE is sinds eind jaren negentig gevestigd in Huizen en verwacht zich in de loop van volgend jaar te vestigen in Enter. De centrale ligging van De Elsmoat is volgens de directie een verbetering voor zowel de klanten als de leveranciers van TSE.

Tot voor kort was het uitgesloten dat bedrijven van elders zich in Enter zouden vestigen omdat De Elsmoat puur bedoeld was voor de lokale behoefte van de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, die het 24 hectare omspannende bedrijvenpark gezamenlijk exploiteren. Met instemming van de provincie Overijssel kwam de verruiming tot stand.

Overigens is er wel een link met Rijssen, want Jan Voortman, afkomstig van de Voortman Steel Group te Rijssen, heeft TSE recent overgenomen. Hij ziet brood in de nichemarkt voor technische producten in de brandstof- en chemiesector. Bij de verkoop werd afgesproken dat grondvester Piet Bus nog een aantal jaren mee zou lopen.