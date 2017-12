Europese miljoenen voor banen in de Arbeidsmarktregio Twente

ENSCHEDE - Er is drie miljoen euro aan Europees geld beschikbaar voor de Arbeidsmarktregio Twente. De gemeente Enschede is als centrumstad verantwoordelijk voor het aanvragen van deze subsidie uit het Europese Structuur Fonds. Een deel van het geld wordt ingezet om werkzoekenden te ondersteunen met advies en bij het opstarten van een eigen onderneming, het Leger des Heils zet mankracht in voor begeleiding naar werkgerelateerde activiteiten of regulier werk.

Daarnaast verwijst het Leerwerkloket werkzoekenden naar een opleiding teneinde aldus een extra impuls te geven voor het volgen van een opleiding om die betaalde baan mogelijk te maken en ontvangen scholen voor speciaal onderwijs voor extra begeleiding van leerlingen.

De regio Twente is één van de 35 arbeidsmarktregio ‘s in Nederland die op basis van een verdeelsleutel, zoals grootte, aantal werkzoekenden en leeftijdsopbouw, een vooraf bepaalde subsidie kunnen krijgen uit de Europese vleespotten.

De regio heeft daarnaast met het Werkplein Twente gekozen voor een integrale aanpak om nog meer mensen in de regio aan het werk te krijgen. Er zijn regionaal veertien arbeidsmarktcoaches aangesteld om via een extra professionele inzet minimaal zevenhonderd kandidaten met een antoonbaar forse afstand tot de arbeidsmarkt te linken aan werk, op basis van individuele competenties, ondersteunende instrumenten en het aanbod van vacatures.