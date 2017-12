Provincie wil alsnog mestvergisting op Elhorst-Vloedbelt in Zenderen

ZENDEREN – De provincie Overijssel trekt een procedure in gang om op de voormalige stortplaats Elhorst-Vloedbelt in Zenderen een mestvergistingsinstallatie in Zenderen te bouwen. Eerder sneefde het plan doordat de Raad van State van oordeel was dat mest niet als afval kan worden aangemerkt en deswege strijdig is met het bestemmingsplan.

De biovergister is een initiatief van het afvalverwerkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence en de provincie neemt de rol over van de gemeente Borne, aangezien gesprekken tussen Twence en Borne niet tot een oplossing hebben geleid. Voor de provincie is de biovergister in Zenderen belangrijk bij zowel het terugdringen van het mestoverschot in Twente als de energietransitie waar Overijssel voor aan de lat staat. De mestvergistingsinstallatie zou even veel energie opwekken als drie windmolens, wat ‘een substantiële bijdrage aan onze energiedoelstelling’ heet te zijn. De mestvergisting levert zo’n vijf miljoen kuub biogas, dat omgezet tot groene stroom goed is voor ongeveer 8.500 huishoudens, of als groen gas voor ongeveer 2.500 huishoudens.

De mestverwerkingsinstallatie kan volgens de provinciale overheid ook een belangrijke bijdrage leveren aan de terugdringing van het mestoverschot in Oost Nederland. Bij het opstellen van het provinciale inpassingsplan zal de provincie veel ruimte inbouwen voor participatie. Het provinciebestuur verwacht ‘tot voldoende acceptatie van de plannen te komen’.