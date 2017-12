Subsidie voor onderhoud van toren van Plechelmuskerk te Oldenzaal

OLDENZAAL – Voor onderhoud aan de toren van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal stelt het gemeentebestuur een bedrag van 190.000 euro beschikbaar. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de toren in stand te houden. Omdat de toren een rijksmonument is kan voor deze werkzaamheden een subsidie worden verkregen van 88.352 worden verkregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor deze bijdrage toe te voegen aan de voorziening Gebouwenbeheersplan en de totale kosten voor het onderhoud aan de toren volgend jaar uit deze voorziening te dekken.