Sloop van BTC maakt weg vrij voor DEMCON Technology Center

ENSCHEDE – De geplande nieuwbouw van een DEMCON Technology Center vindt plaats op de plek waar momenteel het BTC wordt afgebroken, aan de Hengelosestraat te Enschede, tegenover de Universiteit Twente en nabij Kennispark Twente. Deze ontwikkeling wordt van groot belang geacht voor de versterking en vernieuwing van de regionale economie. DEMCON begint volgend jaar maart met de bouw van zijn toekomstige technologiecentrum.

Volgens directeur Schipper van DEMCON is de nieuwbouw op de thuisbasis goed voor verdere groei waarbij hij spreekt over ‘honderden mensen’.

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel (die via haar herstructureringsmaatschappij geld gaf voor de aankoop van het BTC-gebouw) heffen in een perscommuniqué ook een jubelzang aan, over bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid, plus de verbinding met de Universiteit Twente.

DEMCON is een high-end technologieleverancier, ontstond ooit in Oldenzaal, opende vervolgens ook een vestiging in Enschede en zetelt inmiddels eveneens in Eindhoven. Het bedrijf laat weten ‘met vestigingen in alle windstreken van ons land een onstuimige ontwikkeling door te maken' en telt nu ruim 450 medewerkers.

Het technologiecentrum aan de Hengelosestraat zal een halve hectare omspannen en behelst een metrologisch demo- en servicecentrum, een instrumentmakerij, een prototyping workshop, schone assemblageruimte voor (medische) apparaten, kantoren en een logistiek centrum. Tevens komt er een experiencecenter Smart Industry, waarin DEMCON laat zien welke mogelijkheden de digitalisering biedt voor de hightech-industrie. Smart Industry houdt in dat er uit machines en apparaten heel veel data – en dus informatie – zijn te halen die gebruikt kunnen worden om producten en bedrijfsprocessen slimmer, efficiënter en flexibeler te maken.