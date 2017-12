Passie zegt lof te oogsten voor uitbannen van smartphone leerlingen

WIERDEN – De ‘huisregel’ dat leerlingen van De Passie in Wierden hun mobieltje moeten inleveren (als ze het al bij zich hebben) bij binnenkomst en eerst terugkrijgen na schooltijd oogst volgens directeur Van den Dol louter lof, ook van leerlingen van deze school voor evangelisch bijbelgetrouw middelbaar onderwijs, die medio volgend jaar naast de theoretische leerweg, Havo en VWO ook Gymnasium gaat aanbieden. Met het besluit om per 1 augustus 2018 met Gymnasium te beginnen is het onderwijsinhoudelijke pallet compleet.

Het weren van het gebruik van de smarphone behoort ook bij dat pallet. De filosofie van De Passie, met nu in Wierden zo'n zevenhonderd leerlingen en plannen voor nieuwbouw (de lessen vinden nu nog in semipermante units plaats), wil dat leerlingen bewuste keuzes maken en los van de waan van de dag en zonder druk van buitenaf keuxes maken

Het bezit en gebruik van mobieltjes leidt volgens de schoolleiding alleen maar af. De leerlingen zouden te druk zijn met zichzelf en met dingen die niets met school te maken hebben, en derhalve impulsen krijgen die ten koste zouden gaan van het opnemen van kennis en vaardigheden. Steeds vaker waarschuwen wetenschappers voor de negatieve gevolgen van overmatig telefoongebruik, zo kwam afgelopen week volop in de media, wat trouwens ook weer impulsgedrag is.

Naar het oordeel van onderzoekers en psychologen is het 'een zorgelijke ontwikkeling dat jongeren al te vaak de aandacht verleggen naar dat kleine schermpje', want dat zou leiden tot concentratieverlies, onrust en fysieke klachten over pijn in ogen, nek en handen.