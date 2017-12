Boomkamp wegens verdiensten in het onderwijs nu Officier van ON

OLDENZAAL/ENSCHEDE - Bij zijn afscheid van de Saxion Hogeschool is bestuursvoorzitter Boomkamp benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding hedenavond in de stad zijner inwoning opgespeld door burgemeester Schouten van Oldenzaal. Boomkamp spande zich onder meer in voor de internationalisering van het hoger beroepsonderwijs.

Bovendien was Boomkamp op vele manieren een stuwkracht van de economische ontwikkeling en profilering van de regio Twente. Hij diende wat dat betreft aan meerdere fronten, zoals de Taskforce Economie Twente, de Economic Board, de Stichting Twente Branding en de Twente Board, die morgen overigens weer bijeenkomt. Als voorzitter was Boomkamp nauw betrokken bij de totstandkoming van de jaarlijkse Twente Index die recent tijdens een toogdag weer werd gepresenteerd.