Burgemeester en wethouders Tubbergen in kerststal Manderveen

MANDERVEEN - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Tubbergen trekt zondag naar de kerststal in Manderveen, net als veel anderen, maar burgemeester Haverkamp gaat in haar hoedanigheid als Maria en de wethouders De Witte, Vleerbos en Volmerink gaan met haar mee als haar in Mariaparochie geboren man Jozef en de drie wijzen Balthasar, Melchior en Caspar uit het nog verdere oosten.

Het betreft de opening van de kerststal waar duizenden pelgrims worden verwacht. De stal van Manderveen en de directe omgeving biedt tal van verpozingen en staat te boek als 'evenement van allure', waarbij tientallen vrijwilligers betrokken zijn, onder wie dus de dagelijks bestuurders van de gemeente Tubbergen. In haar hoedanigheid van moeder Gods zal burgemeester Haverkamp het spektakel openen.