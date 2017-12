D66 wil 2,4 miljoen van verkoop Vitens voor duurzaam Dinkelland

OOTMARSUM – De verkoop van aandelen in het drinkwaterbedrijf Vitens levert de gemeente Dinkelland ruim 3,7 miljoen euro op en de raadsfractie van D66 wil daarvan 2,4 miljoen aanwenden voor het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen. Dat zou volgens lijsttrekker en (nu nog) enig raadslid Maathuis in de volgende raadsperiode, na de verkiezingen van volgend jaar maart, een investeringsbudget van vier miljoen opleveren voor lokaal duurzaamheidsbeleid.

Maathuis: β€˜In 2023 moeten wij in als gemeente Dinkelland twintig procent zelfvoorzienend zijn. Als je kijkt naar energieopwekking, met dit geld, en de afspraken die wij met afvalverwerker Twence gemaakt hebben moet deze doelstelling haalbaar zijn.’

De gemeenteraad van Dinkelland neemt komende dinsdag een besluit over het aanbod van de provincie Overijssel de 43.085 aandelen Vitens van de gemeente voor een bedrag 3.726.853 euro over te nemen. Het aanbod geldt voor alle gemeenten met aandelen in het drinkwaterbedrijf. De meesten maken gebruik van de mogelijkheid eenmalig te cashen en het verlies van het jaarlijkse dividend kop de (ver)koop toe te nemen. Jaarlijks ontvangt Dinkelland nu bijna 39.000 euro. Een meerderheid van der raad zal dinsdag met de aandelenverkoop instemmen, maar te betwijfelen valt of er ook een meerderheid is voor het reserveren van 2,4 miljoen voor duurzaamheidsdoestellingen.