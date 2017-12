Kroon van VVD nieuwe burgemeester Losser; vijfde VVD'er in Twente

LOSSER - De gemeenteraad van Losser draagt adviseur/interimmanager Kroon bij de Kroon voor als nieuwe burgemeester. Haar voordracht zal door waarnemend commissaris van de koning biedt de aan de minister Ollengren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties worden voorgelegd, teneinde de kroonbenoeming mogelijk te maken. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Naar verwachting zal Kroon ergens in de maand februari tijdens een bijzondere raadsvergadering worden geïnstalleerd.

Na de gemeenten Almelo, Dinkelland, Hengelo en Haaksbergen wordt Losser de vijfde gemeente in Twente met een VVD-burgemeester, hoewel Kok in Haaksbergen officieel een waarnemer is, maar al zolang dat iedereen dit bijkans vergeten zal zijn. Ook wordt Kroon na Raven, Nauta, Haverkamp en Van der Kolk de vijfde vrouwelijke burgemeester in de regio.

Kroon is 56 jaar, woont in Enschede en is lid van de VVD. Als senioradviseur en interimmanager werkt ze ten dienste van het lokaal openbaar bestuur om samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. De gemeente werkt enerzijds op veel fronten samen met Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen en heeft anderzijds veel ambtenaren ‘geparkeerd’ bij de gemeente Enschede.

Kroon is in de jaren 2013-2014 wethouder geweest in de gemeente Lisse met onder meer de portefeuilles van Financiën, Toerisme, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken in haar pakket. Daarvoor was ze directeur Communicatie bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In de gemeente Oegstgeest was ze ooit raadslid.