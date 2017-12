Haaksbergen koopt zich voor zes ton in bij Twente Milieu; kost voor baat

HAAKSBERGEN – De aansluiting bij Twente Milieu zal de gemeente Haaksbergen structureel vier ton opleveren. Ook zijn er werkmatig veel plussen, vooral door schaalvoordelen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad. De meerderheid van de raad onderschrijft de opvatting van het college, zoals financieel verwoord door burgemeester Kok en inhoudelijk door wethouder Nijhuis. Het formele besluit valt in de laatste raadsvergadering van dit jaar.

Haaksbergen is volgens het college op weg een regiegemeente te worden. Als regiegemeente kan Haaksbergen ook in de toekomst een gezonde en zelfstandige gemeente blijven. Het college en de raad hebben dit besloten en dit besluit meermalen bevestigd. Een regiegemeente voert niet automatisch alle dienstverlenende en uitvoerende taken zelf uit, maar zoekt per taak (van groenonferhoud tot afvalinzameling) de oplossing die het beste voor de inwoners zou zijn. De uitvoeringstaak op het terrein van het beheer van de openbare ruimte kan naar het oordeel van het college het beste samen met andere gemeenten ter hand worden genomen.

Na onderzoek viel de keuze op Twente Milieu en de effectuering vindt na goedkeuring door de raad al per januari 2018 plaats. Van dit bedrijf zijn al zeven Twentse gemeenten aandeelhouder. Haaksbergen koopt zich nu ook in, waarvoor krap zes ton wordt uitgetrokken; de kosten gaan ook hier voor de baat.

De medewerkers van de gemeente (Beheer Openbare Ruimte) kunnen mee, met werkgarantie en goed genoemde arbeidsvoorwaarden. De verwachte winst zou op termijn zitten in meer bestuurlijke slagkracht en efficiency door samenwerking. De gemeentewerf wordt verkocht aan het hoveniersbedrijf Hartman, dat voornemens is een deel aan Twente Milieu te verhuren.