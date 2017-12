Enterse bouwondernemer overweegt stappen ten S+L14-raadslid

ENTER- De plaatselijke aannemer Homan uit Enter laat weten ‘vervolgstappen’ te overwegen tegen het raadslid Van Maasacker, ook uit Enter. In een debat over een bouwplan, eveneens in Enter, zou Van Maasacker de eigenaar van het bouwbedrijf ‘onnodig geschaad’ hebben, niet alleen Homan persoonlijk, ook ‘s mans bedrijf door ‘ronduit egoïstisch, ongepast, onprofessioneel en vaak vernederend’ over hem en de onderneming te spreken.

Homan in een brief aan de raadsleden der gemeente Wierden: ‘Tijdens deze raadsvergadering (van 4 december, red) heeft hij (Van Maasacker, red) meerdere keren ernstige onwaarheden verteld die mijn integriteit ten onrechte in twijfel trekken. Het feit dat dit nagenoeg zonder terechtwijzing door andere raadsleden heeft kunnen gebeuren, vind ik zeer ernstig.’

Homan meent dat Van Maasacker hem impliciet van ‘zwendel’ beschuldigt. Een verzoek aan het raadslid hem te bellen zou Van Maasacker naast zich neer hebben gelegd. De bouwer laat weten ervan uit te gaan dat Van Maasacker aftreedt, maar voegt er voor de zekerheid aan toe ‘vervolgstappen’ te overwegen, wat meestal duidt op de overpeinzing van een gerechtelijke procedure. Overigens heeft Van Maasacker al gezegd aan zijn laatste periode bezig te zijn.

Naar de mening van Homan betichtte Van Maasacker hem met zoveel worden ook van een innige vriendschap met een CDA-raadslid en waardoor hij over belangrijke informatie zou beschikken. De bouwer/ontwikkelaar ontkent dat in de CDA-fractie een bevriend raadslid zitting heeft. Op zijn beurt trekt hij de integriteit in twijfel van Van Maasacker, ooit begonnen in de boezem van het CDA, daarna oprichter van NEW en kort na de verkiezingen van 2014 ten tweede male voor zichzelf begonnen, met S+L14. Homan wijst erop dat Van Maasacker tegen de bouw van zes huizen aan de Brinkstraat in Enter is, maar ook buurtbewoner, weswege belanghebbende.