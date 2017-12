D66 in Hengelo komt met motie voor aansluiting bij Statiegeldalliantie

HENGELO – De raadsfractie van D66 in Hengelo wil zich er sterk voor maken dat de gemeente zich aansluit bij de zogenoemde Statiegeldalliantie. Daartoe zal fractieleider Ten Barge een motie indienen tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar, die volgende week dinsdag plaatsgrijpt.

Ten Barge: ‘Zwerfafval is een groot probleem. Uit landelijke cijfers blijkt dat veertig procent van het zwerfafval bestaat uit plastic flesjes en blikjes. Dat is echt enorm. Statiegeld was ooit bedoeld als methode van de leveranciers om de kosten voor hun verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk te drukken. Het is nu tijd om met uitbreiding van statiegeld het zwerfafvalprobleem aan te pakken.’

Uit een recente studie van blijkt volgens de D66-chef dat met de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes de hoeveelheid zwerfafval in Nederland met negentig procent afneemt. ‘Op dit moment kennen we in Nederland alleen statiegeld op grote PET-flessen. Best wel raar als je er zo over nadenkt.’