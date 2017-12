Deel van Soweco komt straks in 'maatschappelijke onderneming'

ALMELO – Het dagelijks bestuur van Soweco hakt deze week de knoop door over de nieuwe constructie van de sociale werkvoorziening in de subregio Almelo. De bedoeling is de gemeenschappelijke regeling van de zes deelnemende gemeenten (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) los te koppelen van een zogenoemde maatschappelijke onderneming die met detachering geld zou moeten verdienen. Daar spreekt het bestuur onder voorzitterschap van de Almelose wethouder Cornelissen dinsdag over.

Eerder bepleitten sommige gemeenten, voorop Rijssen-Holten, de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling om alle taken van Soweco onder te brengen in een volledig private en zelfstandige onderneming. Ook afgelopen jaren ontstonden zware tekorten door de afbouw van rijkssubsidies voor sociale werkvoorziening.

Er moet commerciëler worden gewerkt. Nieuwe allianties zijn nodig om 'mensen met een kwetsbare positie' door detachering kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Recent ondertekende directeur Van Broekhoven de strategische overeenkomst met de 'sociale ondernemingen' Extend en Djopzz. 'Sociaal ondernemen is voor veel ondernemers nog onbekend terrein', zegt Van Broekhoven. ‘Zeker op het gebied van het inschakelen van nieuw personeel; het lijkt vaak een kostenpost. Juist in deze tijd van krapte is het inzetten van duurzaam inzetbaar personeel van groot belang voor de continuïteit van een bedrijf.' Zijn eigen rol na de splitsing van Soweco is nog volstrekt onduidelijk.