Lolkema beste speecher van finalisten in debatwedstrijd Overijssel

ALMELO/HENGELO/ENSCHEDE - De vijftienjarige Sanne Lolkema van de scholengemeenschap Het Noordik te Almelo won vandaag bij de finale van een debatwedstrijd voor scholieren de prijs voor de beste speech. De zestienjarige Puck Koning van het Carmel College Salland in Raalte werd door jury en publiek uitgeroepen tot de beste debater vóór de even oude Jorgos Kritikakis van Bataafs Lyceum te Hengelo.

De aanmoedigingsprijs werd gewonnen door vijftienjarige Seth van Petersen van het Stedelijk Lyceum Innova te Enschede. De zevende editie van de Overijssel Debat Award vond plaats in het provinciehuis te Zwolle.

In het finaledebat verdedigde Koning de stelling dat een bindend referendum onmisbaar is in het huidige democratisch bestel. Volgens de juryvoorzitter Wiggers was het niveau van de debatten hoger was dan ooit. ‘De debaters in de finale waren zeer aan elkaar gewaagd. Puck won dan ook met een neuslengte.’

Tijdens de Overijssel Debat Award 2017 zijn twintig leerlingen in vier debatrondes, een speechronde én de finaleronde beoordeeld door een deskundige jury, met onder meer de griffier van de provincie Overijssel, statenleden en de winnaar van vorig jaar, te weten Sander Teune van het Pieter Zandt College.