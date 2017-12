Oproep huurdersorganisaties lasten sociale huizen Almelo te verlagen

ALMELO - De gemeente Almelo kan bevorderen dat de huurlasten van sociale woningen in de stad lager worden door de WOZ-waarde te verlagen. Dat stelt voorzitter Nieboer van de huurdersvereniging van de woningcorporatie Sint Joseph. Zijn collega Van der Elst die de huurdersbelangencommissie van Beter Wonen voorzit pleit ervoor dat corporaties het automatisme van de jaarlijkse huurverhoging loslaten.

Beide voorzitters van de huurdersorganisaties laten geen misverstand bestaan over hun intenties dat de lasten aan de onderkant van de woningmarkt ter stede moeten worden gedrukt, zo bleek vandaag bij de ondertekening van de zogenoemde prestatieovereenkomst 2018 met de gemeente Almelo en de beide stedelijke corporaties.

De huurdersorganisaties kijken verder dan alleen naar de huren en benadrukken dat ook de kosten van energie en gemeentelijk heffingen bijdragen aan de woonlasten. Van der Elst: ‘Als die kosten stijgen, hebben huurders al een deel van de inflatie betaald – dat nóg een keer in een huurverhoging betalen is te veel voor mensen met de smalste beurs’. Nieboer vindt daarom dat ook de gemeente haar sociale gezicht zou moeten laten zien. In dat verband komt hij met de suggestie dat de gemeente door de WOZ te verlagen veel mensen kan helpen uit de misère te blijven. Hij stelt bovendien dat de politieke partijen in Almelo er ook een punt van kunnen maken in de aanloop naar de raadsverkiezingen.