Collegedeelname van CDA Hellendoorn niet meer vanzelfsprekend

NIJVERDAL - Een telg uit het geslacht Van Petersen voert de lijst van het CDA in de gemeente Hellendoorn aan bij de verkiezingen die volgend jaar maart een nieuwe gemeenteraad opleveren. Ze is de dochter van een voormalig bestuursvoorzitter en partijtijger, zij het (want getrouwd met) Mak. Aan haar de taak de nu achtkoppige fractie van het CDA ook getalsmatig op niveau te houden. Ze lost wethouder Coes af als lokaal partijlieider. Coes verlaat zoals bekend de politieke arena. Dat geldt ook voor fractievoorzitter Scholten.

De kans lijkt groot dat Mak-van Petersen, die al twee periodes deel uitmaakte van de fractie, na de verkiezingen de fractie gaat leiden en dat de huidige wethouder Beintema wethouder blijft, als de christendemocraten tenminste weer aan het college van burgemeester en wethouders zullen deelnemen. Dat was de afgelopen decennia geen vraag, maar de zekerheid van weleer is weg, zeker nu in de gemeente Hellendoorn drie lokale partijen de handen ineenslaan en getalsmatig een gevaar vormen voor de almacht van het CDA. De lokalen hebben nu al negen raadsleden: BurgerBelang vijf, GemeenteBelang twee en HOP twee. Mogelijk tegen die achtergrond staan CDA-kandidaten uit de kerkdorpen Haarle, Daarle en Daarlerveen respectievelijk op de plekken zeven, acht en negen.

Daarnaast besloten vier kleinere partijen (ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD) de voorbije vier jaar samen twee wethouders te leveren, te weten Den Dolder van de ChristenUnie en Walder van D66, die beiden wel een tweede termijn zouden ambiƫren. Het kwartet haalde vier jaar geleden genoeg stemmen voor zeven zetels, wat mogelijk aanleiding is voor herhaling.