CDA en SP opteren in Almelo voor andere leiders (en dus wethouders)

ALMELO – De wethouders Ten Seldam van het CDA en Cornelissen van de SP in Almelo zijn bij de verkiezingen van volgend jaar maart voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad niet de boegbeelden/lijstaanvoerders van hun partij.

Ten Seldam wil wel weer wethouder voor het CDA worden, maar geen zitting nemen in de gemeenteraad. Ze staat op de veertiende plek, als lijstduwer. Overigens heeft het CDA genoeg kandidaat-wethouders, al zullen die zich niet actief als zodanig profileren. Als lijsttrekker fungeert de huidige fractieleider Zielman. Opvallender zijn de ambitieuze nieuwkomers Geerdink op plek twee, Wind op plek vier, Van Schilt op plek vijf en Trienen op pek zes. De kandidatuur van -ex-gemeentesecretaris Geerdink is het meest verrassend. Hij kan zomaar wethouder worden, of fractieleider, als Zielman tot het college toetreedt.

Op de lijst van het CDA staat verrassenderwijs ook de voormalige wethouder Van Marle van Financiën (nummer elf) die ruim twee jaar terug moest vertrekken doordat coalitiepartij D66 een motie ter afkeuring, ingediend door de oppositiepartij VVD, steunde die daardoor een meerderheid kreeg. Ook verdween daardoor D66-wethouder Bruggink die in Hengelo weer aan de bak kon en daar nu een volgende periode als wethouder ambieert.

Bij de SP is de wethouder, Cornelissen, evenmin lijsttrekker, want dat is het net beëdigde raadslid Van der Ven, tot voor kort statenlid voor de SP in Overijssel. Ze volgde in de raad van Almelo het om gezondheidsredenen teruggetreden raadslid Heitink op. Het is elders SP-gebruik dat lijsttrekers ook (kandidaat)wethouders zijn, zoals wethouder Ten Heuw in Hengelo. Ze worden ‘daar 'het beste peerd van stal’ genoemd. Daar komt bij dat Cornelissen, ook volgens zijn eigen partij, niet altijd even sterk opereerde sinds hij in 2014 vrij onverwacht wethouder werd.