GBT doet het nog een keer met Engels en lijft Laarman (CU) in

DEN HAM – Het uit onmin met de koers van de ChristenUnie bij deze partij opgestapte raadslid Laarman staat op de kandidatenlijst van de lokale partij GBT die wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter Paters uit Vroomshoop. Laarman staat op een achtste plek, de partij heeft nu zeven zetels, maar gokt op groei. Bovendien bestaat de kans dat Laarman vanwege de GPV-achterban op eigen kracht een raadszetel verovert.

Opvallend is dat good-old raadslid Engels, ondanks zijn leeftijd en gezondheid, maar goed te pas, gewoon nog een periode mee wil, teneinde de Westerhaarse achterban aan GBT te binden. Het geweten van de partij (Engels was één der oprichters toen hij de PvdA verliet waarvoor hij nog wethouder is geweest) staat op plek drie voor de Hammer kandidaat Harmsen en de Vriezenveense jongeling Pape, twee zittendee raaadsleden. Ook voormalig GBT-wethouder Koster staat – uitgaande van het huidige aantal zetels - op zes in principe verkiesbaar, net als de opvallende nieuwkomer Albersen uit Vriezenveen op zeven.