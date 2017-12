Pas op plaats voor laatste deel invalsweg Nijverdal-Hellendoorn

NIJVERDAL - De vervolmaking van de Noord-Zuidverbinding van Hellendoorn via de Kruidenwijk naar Nijverdal is onzeker nu de woningbouw minder massaal is dan jaren geleden gedacht. De meeste tracés zijn al aangelegd, maar voor de voltooiing moet de gemeente Hellendoorn nog gronden verwerven.

De gemeenteraad wil een pas op de plaats maken en heeft van wethouder Beintema van Verkeer, Vervoer én Financiën de verzekering gekregen dat daarover eerst besluiten kunnen worden genomen als er volgend jaar maart een nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. De kosten van het ontbrekende deel zijn becijferd om een slordige vier miljoen.

meer volgt