NEW mikt op uitgefloten scheidsrechter en uitgerangeerde socialist

ENTER - Voormalig (inter)nationaal scheidsrechter Braamhaar uit Enter is kandidaat voor de gemeenteraad van Wierden. Hij is lijstduwer van de lokale partij Nieuw Enter Wierden (NEW) en heeft volgens de partij laten weten zitting te nemen in de raad als hij volgend jaar maart de kiesdeler haalt; verwacht wordt dat Braamhaar met name extra stemmen voor NEW zal weten te vergaren. De voormalige voetbalarbiter en beoogde volksvertegenwoordiger moet vooral aantrekkingskracht uitoefenen op de Enterse kiezer.

NEW heeft voor de Wierdense kiezer ook een troef, die op een in principe onverkiesbare plaats staat, maar wel een achterban heeft. Dat is de vierjaar geleden bij PPW uit de boot gevallen ex-raadslid Ros. Hij stamt uit de PvdA, geldt als een man van de straat, die zich in de raadszaal weinig roert, maar ‘in het wild’ toegankelijk is met een luisterend oor heeft voor de vox pupuli. Een motie van hem over afschaffing van de hondenbelasting werd aangenomen toen hij al buiten de boot van het plaatselijke schip van staat was gevallen.