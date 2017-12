Europa komt met elf miljoen voor Twentekanaal en binnenhavens

HENGELO - De verruiming van deTwentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo is voorgedragen voor een subsidie van elf miljoen. Dat heeft de Europese Commissie aan de Regio Twente bekendgemaakt. Het project is een van de 39 geselecteerde Europese projecten in het programma Connecting Europe Facility (CEF), dat zich grotendeels richt op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport en personenvervoer. Alle voorgedragen projecten liggen op een van de negen hoofdtransportcorridors in Europa.

De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de North Sea Baltic-corridor, die via de Rotterdamse haven richting Polen tot Helsinki loopt. Het doel van het project ter verbreding en verdieping der Twentekanalen over 33 kilometer is onder meer de binnenhavens geschikt maken voor grotere schepen en het stimuleren van meer vervoer over het water. Hierdoor vermindert het vervoer per truck over de weg. Dat vermindert files en uitstoot.

Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, Port of Twente, KNI Osnabrück, (een logistiek platform), Rokramix (een bedrijf te Enschede) en de projecttrekkende gemeenten Hengelo en Almelo gaan gezamenlijk het project uitvoeren. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de Euregio, het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en de Regio Twente. Verder is er aandacht voor de toepassing van innovaties, meer economische activiteiten in de binnenhavens en betere grensoverschrijdende samenwerking in de logistieke sector.

Volgens wethouder Bron van Twente, tevens ‘havenschepen’ van Twente is een langdurige lobby vanuit de regio Twente nu met succes regio bekroond.