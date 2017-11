CDA in Wierden/Enter kiest voor verjonging van de fractie

WIERDEN - Van het huidige CDA-smaldeel in de raadszaal van Wierden zijn alleen wethouder Span, fractievoorzitter Getkate en fractielid Braamhaar herkiesbaar. De raadsleden Hagedoorn, Ooms en Lammertink vertrekken omdat de ze de maximale periode van twaalf jaar (drie raadsperiodes) achter de kiezen hebben. En het raadslid Bremmer uit Hoge Hexel, in 2014 goed voor 237 voorkeursstemmen, zet er na vier jaar al een punt achter.

De nieuwe stem van Hoge Hexel is kandidaat Egberts, de hoogste nieuweling na – in die volgorde - lijsttrekker Span, Enterse troef Braamhaar en fractiechef Getkate. Overigens is Egberts de broer van ChristenUnie-veteraan Eshuis en zoon van wijlen ex-wethouder Egberts van het CDA. Op de kandidatenlijst der christendemocraten staan verder louter nieuwelingen. Van de eerste tien komen er zeven uit Wierden, twee uit Enter en één uit Hoge Hexel.

Momenteel heeft het CDA in Wierden zes zetels in de gemeenteraad en vormt de partij een coalitie met PPW en VVD. Het streven is die zes zetels zeker vast te houden, ook om deelname aan een college na de verkiezingen van volgend jaar maart te continueren. De grootste concurrenten lijken ChristenUnie en de lokale partij Nieuw Enter Wierden te zijn.