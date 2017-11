Nijkamp, groeier in uitvaartbranche, neemt 't Lenfert geheel in beheer

RIJSSEN/ENTER - Nijkamp Uitvaartzorg te Enter neemt de exploitatie van Uitvaartcentrum ’t Lentfert van Monuta in Rijssen overneemt. Beide bedrijven doen dat nu samen. Ze hebben sinds 2015 een partnerschap met betrekking tot uitvaartverzorging. Binnen deze afspraken is opgenomen dat Nijkamp Uitvaartzorg op termijn de exploitatie ’t Lentfert van Monuta overneemt.

Na enkele aanpassingen aan het pand zet Nijkamp Uitvaartzorg de werkzaamheden voort. Zo wordt de toegang tot de opbaarkamers uitgebreid zodat deze straks ook via buitenzijde toegankelijk zijn. De twee Monuta-medewerksters die al een ruime periode werkzaam zijn bij het uitvaartcentrum, zetten hun werkzaamheden voort onder de verantwoordelijkheid van Nijkamp / ‘t Lentfert Uitvaartzorg.

Monuta is een landelijk opererende uitvaartorganisatie met de hoofdvestiging in Apeldoorn. Nijkamp heeft vestigingen in Enter, Eibergen en Haaksbergen en kantoor in het uitvaartcentrum te Holten en hoofdzakelijk. Het werkgebied omspant Twente, Salland en Achterhoek. Dik twintig jaar geleden richtte Nijkamp in het dorp zijner inwoning het bedrijf als eenmanszaak op uitgegroeid tot een onderneming van formaat op de uitvaartmarkt, met nog immer de hoofdvestiging in Enter. De onderneming zegt in alle gevallen nabestaanden te betrekken bij het regelen van een uitvaart, waarbij achtergrond of geloofsrichting van geen belang zijn. Daarnaast heeft de onderneming alles is eigen beheer, wat de lijnen naar nabestaanden kort houdt.