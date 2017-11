Meer ruimte om fietsen te stallen bij station in Enschede; 2.700 plekken

ENSCHEDE - De aangelegde voetgangersoversteek verbindt het station van Enschede met de nieuwe fietsenstalling aan de noordzijde van het emplacement. Hierdoor hebben treinreizigers in Enschede er een hoogwaardig genoemde fietsenstalling bij. De extra stallingsruimte vermindert de parkeerdruk van fietsen in de omgeving het station. Het promoteam van Enschede Fietsstad 2020 houdt komende week promotieacties ter stimulering van het rijwielgebruik.

In totaal zijn er nu ruim 2.700 parkeerplaatsen voor fietsers bij het centraal station van Enschede, met cameratoezicht. Daarnaast zijn er in de stalling aan het nabijgelegen Wilminkplein nog eens vijfhonderd plaatsen. In de toekomst zal verdere uitbreiding van de capaciteit nodig zijn. Nu al wordt gekeken naar mogelijkheden hiervoor.

Veel treinreizigers komen met de fiets naar het centraal station in Enschede. In samenwerking met ProRail heeft de gemeente daarom aan de noordkant een nieuwe fietsenstalling gebouwd. Treinreizigers kunnen nu aan beide kanten van het station hun fiets parkeren. Er is plek voor duizend rijwielen. Wie nu vanuit het Enschede-Noord naar het station fietst, hoeft niet meer om het station heen te fietsen om zijn fiets te stallen.