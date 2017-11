Voormalig gemeentesecretaris Geerdink hoog op lijst CDA in Almelo

ALMELO – De voormalige gemeentesecretaris Geerdink van Almelo staat nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA ter stede. Hij komt dus Deo Volente zeker in de gemeenteraad, mogelijk gaat hij zelfs op als kandidaat-wethouder, dicht bij zijn oude werkplek, naast de huidige gemeentesecretaris Van Ardenne. Ook kan Geerdink de fractie gaan leiden als de vigerende fractievoorzitter Zielman wethouder wordt.

De huidige CDA-wethouder Ten Seldam wil wel weer wethouder worden, zo wordt gezegd, maar ze zal geen zitting nemen in de gemeenteraad en staat op de veertiende plek, als lijstduwer. Gezien de manier waarop ze veel dossiers bestierde (onder meer verkeersbeleid en wijkcentradiscusssie) is de kans op een verlenging van haar wethouderschap klein.

Opvallend is ook de terugkeer van het ex-raadslid Trienen in de fractie, want hij staat op de zesde plek, wat zomaar rechtstreeks verkiesbaar kan zijn, als Trienen al niet op eigen kracht wordt gekozen. Net voor hem staat voorzitter Van Schilt van de Stichting Almelo Promotie, in het dagelijks leven onderwijsmanager bij het Bonhoeffer College in Enschede.

Op de lijst van het CDA staat verrassenderwijs ook de voormalige wethouder Van Marle van Financiën (nummer elf) die ruim twee jaar terug moest vertrekken doordat coalitiepartij D66 een motie ter afkeuring, ingediend door de oppositiepartij VVD, steunde die daardoor een meerderheid kreeg. Ook verdween daardoor D66-wethouder Bruggink die in Hengelo weer aan de bak kon en daar nu een volgende periode als wethouder (kunst, cultuur en sport) ambieert.