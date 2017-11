Studenten van Saxion vallen in de prijzen bij scouts van Aqua+

ENSCHEDE/GOOR - De student Hafid Lahmiym uit Almelo van de Saxion Hogeschool in Enschede ontving deze week een stimuleringsprijs voor zijn onderzoek naar het brandveiliger maken van een zorgcomplex dat moet worden gerenoveerd. Ook zijn ‘collega’ Daniël Minnegal uit Glanerbrug kreeg zo’n prijs. Hij onderzocht in het kader van zijn afstuderen hoe rendabel het is om extra maatregelen te treffen in gebouwen om miljoenenschades bij volledig afbranden te voorkomen. Het is de derde keer dat de zogenoemde Aqua+-beurzen worden uitgereikt, mogelijk gemaakt door de Rudolf Walhof Foundation.

Aqua+ uit Goor is marktleider in Nederland op het gebied van sprinklerinstallaties. Studenten die de beurs ontvangen mogen vijftienhonderd euro besteden aan studiemateriaal naar eigen keuze, maar gerelateerd aan brandveiligheid. ‘Het doel is studenten al vroegtijdig in hun bouwopleiding te interesseren voor het vakgebied brandveiligheid. Een studiebeurs kan daaraan bijdragen’, aldus directeur Walhof van Aqua+.

Het bedrijf ontvangt jaarlijks tweedejaars bouwkundestudenten voor een demonstratie waarin de effectiviteit van sprinklers wordt getoond. Elke keer krijgt dit practicum een hoge waardering. Het enthousiasmeert studenten om te kiezen voor een minor- of afstudeeronderzoek op het gebied brandveiligheid.

Lahmiym is daarvan een goed voorbeeld. Hij liep stage bij Brandex, verrichtte daarna zijn minoronderzoek bij Aqua+ en onderzoekt nu voor zijn afstudeerproject de brandveiligheid in een zorghuis. Lahmiym: ‘Ik ga in beeld brengen wat de voor- en nadelen van bouwkundige brandcompartimentering zijn ten opzichte van sprinklerinstallaties voor zorggebouw Vlietzicht in Leidschendam. In zo’n complex kunnen bewoners in geval van brand zelf niet snel vluchten. Het vakgebied brandveiligheid heeft mij geraakt.’

Minnegal verricht zijn onderzoek met drie studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek en richt zich op de economische en bouwkundige aspecten. ‘In mijn eigen bouwadviesbureau DAN Bouwadvies zal ik mijn kennis op het gebied van brandveiligheid gaan toepassen’ vermoedt hij.