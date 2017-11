Toenemende roep in gemeenten om meer sociale experimenten

HENGELO – In de gemeenteraad van Hengelo leeft de wens ruimte te maken voor experimenten binnen het raam van de wet. Bij monde van het raadslid Winter pleit de sociaaldemocratische fractie daarvoor, voor een ‘regelarme bijstand’, met steun van GroenLinks. Veel mensen in de bijstand hebben wegens langdurige werkloosheid amper perspectief. Ook in anderen gemeenten wil de PvdA in de nieuwe regeerperiode, na de raadsverkiezingen van maart volgend jaar, deze kant op, onder meer in Hellendoorn. Winter brak recent eveneens een lans voor meer participatieve projecten van derden buiten de sociale werkvoorziening om.

De pleidooien voor experimenten aan het front van arbeid en bijstand sporen met recent onderzoek van het televisieprogramma Radar, dat bij monde van presentator Hertsenberg pleit voor een nieuw sociaal stelsel dat rekening houdt met het gegeven dat de huidige regelgeving de bijstand voor velen tot een hel maakt en de kans op werk uitermate klein.

Aan de andere kant is er een politiek appèl op minder geld voor sociaal beleid. Zo bepleit fractieleider Pauwels van de VVD in Almelo er steeds stelliger en vuriger voor geen cent lokaal geld naar het sociaal beleid te sluizen. Volgens hem is het systeem dat de gemeente de tekorten in het sociaal domein bijpast (in Almelo zo’n zeven miljoen per jaar) niet vol te houden. Ook zou het onnodig zijn omdat de rijksuitkering hiervoor volgens hem toereikend is.