Niemand dan hijzelf geniet van de Herman Klein Velderman-show

RIJSSEN/HOLTEN – De meeste raadsfracties in de gemeenteraad van Rijssen-Holten hebben het helemaal gehad met wat ze de ‘Herman Klein Velderman-show’ noemen. Het gaat dan over de voortdurende betogen van fractievoorzitter Klein Velderman van D66 over nut en noodzaak van de koopzondag. Hij grijpt elke gelegenheid aan daarover een debat te voeren, wat volgens zijn collegae geen zin heeft omdat de huidige gemeenteraad er niets in ziet, ook niet in experimenten. Vanavond stelde Klein Velderman het feit dat de dag voor kerst en oudejaarsdag op een zondag vallen en zich bij uitnemendheid zouden lenen voor winkelopenstelling.

Alle fracties wezen de suggestie af, ook de raadsfracties van partijen die ook wel voor gehele of gedeeltelijke zondagopenstelling van winkels zijn, zoals de coalitiepartijen Gemeentebelang en de oppositiepartijen VVD, PvdA en dus D66. In de coalitiepartij CDA is discussie, maar voor (de na deze zittingstermijn vertrekkende) fractieleider Kahraman der christen-democraten geldt dat het 'regeerakkoord' nu het enige is wat telt. Vooral in het toeristische Holten bestaat bij pandeigenaren en ondernemers/detaillisten belangstelling om op zondag de deuren te openen.

Het zal volgend jaar begin volgend jaar in de aanloop naar de verkiezingen medio maart voor een nieuwe gemeenteraad een rol spelen, zo beseffen alle partijen. Daar hebben ook de voorstanders in Holten zich mee verzoend. Ze hebben hun hoop gevestigd op een toekomstige coalitie die in elk geval in het dorp Holten wil experimenteren. Tot die tijd geldt voor de protagonisten van koopzondagen dat ze er onder het motto ‘afspraak is afspraak’ nu niet meer over beginnen, waar alleen D66-leider Klein Velderman zijn profileringsmomentjes niet aan wil opofferen en zoals vanavond werd gezegd zelfs voor een lege bühne zijn koopzondagevangelie predikt.

