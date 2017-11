Twente wil sneller en beter per luxe trein naar noorden en oosten

ENSCHEDE - De spoorverbinding van Twente via Hardenberg naar Emmen moet worden gemoderniseerd en doorgetrokken (met een suk nieuw spoor) naar Groningen. En ook dient de internationale treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn via Twente te worden verbeterd, in de zin van snellere treinen en dus kortere reistijden. Bovendien is een directe verbinding per trein van Twente naar Münster via Enschede van belang, voor Twente én voor Münsterland.

In het grootschalige OV-plan voor Oost-Nederland is Almelo een draaischijf, naar het oosten, het westen en het noorden. Van belang is vooral elektrificatie van de verbinding tussen Almelo en Hardenberg en de optimalisering van de lijn Enschede-Münster.

De huidige dieseltreinen zitten qua vervoerscapaciteit aan hun taks. Bovendien kan er met nieuwe elektrische en modernere treinen sneller worden gereden, mogelijk dubbeldekkers, sowieso goed beveiligd, rolstoelvriendelijk en met internet/wifi aan boord. Dit soort treinen van Keolis zal volgend jaar al de regio Twente met de regio Zwolle verbinden. De lijn Almelo-Zwolle is twee jaar geleden geëlektrificeerd, er loopt onderzoek naar de elektrificatie van Almelo-Mariënberg/Hardenberg.

De andere gewenste elektrificatie, die van het spoor tussen Enschede en Münster gaat circa 75 miljoen kosten. Sinds zijn komst naar Enschede als burgemeester heeft Van Veldhuizen de samenwerking met (de regio) Münster even belangrijk genoemd als die in (de regio) Twente. Dat heeft te maken met minder kinnesinne en meer kansenkunde, op het gebied van onderwijs, cultuur, werk en zorg.