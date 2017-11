Nieuwe leider Lokaal Dinkelland en veel vertrouwen in goede uitslag

ROSSUM De plaatselijke partij Lokaal Dinkelland gaat de verkiezingen in met een nieuwe politiek leider, want nieuwkomer Tijkotte uit het kerkdorp Rossum lost de huidige nummer één Ten Dam af en gaat vanuit het niets volgend jaar maart de lijst trekken. Op eigen verzoek zou Ten Dam volgens de partij een stapje terug doen, letterlijk, van één naar twee. Het koptrio wordt gecompleteerd door tweede nieuwkomer Flinkers uit Weerselo, voormalig topambtenaar (nu gepensioneerd) der gemeente Dinkelland en vanuit dien hoofde wel wat politiek rumoer gewend.

Opvallend is ook dat de afgelopen jaar door de raad vanwege het Dinkelland Werkt-dossier weggestemde wethouder Zwiep een naar het lijkt verkiesbare vijfde plek op de lijst kreeg toebedeeld. De partij gelooft nog in haar en ze heeft en ruime achterban. Overigens gaat het bestuur onder voorzitterschap van ex- leidsman Johannink ervanuit dat Lokaal Dinkelland net als vier jaar geleden weer tien zetels haalt, of meer. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Tijkotte geldt als een stemmenkanon. Hij heeft als gewezen voorzitter van de voetbalvereniging RSC grote verdiensten voor deze club, voor de sportwereld in Dinkelland en voor de noden en wensen van Rossum. Hij nam anderhalve week acheid als RSC-voorzitter

Over kandidaat-wethouders hult Lokaal Dinkelland zich in stilzwijgen, al vallen wel de namen van Ten Dam en Zwiep, maar de grote vraag of is of eventuele coalitiepartners daarmee kunnen leven als het er op aankomt. Dat geldt zowel voor het CDA enerzijds als voor VVD, PvdA en D66 anderzijds. Zwiep kan ook fractileider worden bij een wethouderschap voor Tijkotte.