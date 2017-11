ChristenUnie: 'Bus van Almelo naar Wierden via Aalderinkshoek'

ALMELO - Om de wijk Aalderinkshoek per openbaar vervoer beter met de stad te verbinden kan buslijn 80 (Almelo-Wierden) door deze wijk worden geleid.

Dit idee van de ChristenUnie in Almelo heeft volgens het in Wierden geboren raadslid Van Heek ‘positieve respons’ gekregen van openbaarvervoerbedrijf Syntus. De bussen zouden dan door de Apollolaan en de Mozartlaan rijden. Er is wel een verkeerskundige aanpassing nodig om de Mozartlaan op de Wierdensestraat te laten aansluiten. Daar zal Van Heek een (eenmalige) investering voor nodig zijn, bijvoorbeeld door het huidige fietspad, zo’n 25 meter, geschikt te maken voor bussen.

De gemeente Almelo zou met de provincie Overijssel, die aanbesteder en dus concessieverstrekker is voor het openbaar vervoer, in conclaaf moeten om zulks te resaliseren.



Er is al jaren gedoe over het busvervoer tussen de binnenstad van Almelo en de wijk Aalderinkshoek, waar degelijks scholieren komen en waar relatief veel ouderen wonen. Eerder al vroegen LAS en PvdA er aandacht voor, maar dit leidde niet tot een oplossing. De bus rijdt pas vanaf negen uur en is derhalve geen optie voor woon-werkverkeer. Ook zijn de bussen van lijn 525 te klein; soms moeten mensen bij een halte achterblijven omdat er onvoldoende plek in de bus is. Daarenboven is de bus afhankelijk van vrijwilligers, terwijl buschauffeur gewoon een (betaald) beroep is.