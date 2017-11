Aanleg van A35 tussen Wierden en Nijverdal nu in versnelling

NIJVERDAL/WIERDEN – De verbreding van de huidige N35 tussen Wierden en Nijverdal komt in een versnelling nu de nieuwe minister Van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat het zogenoemde ontwerptracébesluit heeft ondertekend. In een persbericht heeft ze laten optekenen: ‘De regio heeft een ambitieus plan van aanpak voor de N35 waaraan we graag een bijdrage leveren. De weg wordt veiliger en het verkeer gaat beter doorstromen. We zorgen ervoor dat de regio beter te bereiken is en dat is goed voor de regionale economie.’

Er is met e aanleg van een nieuwe weg van twee keer twee rijbanen 105 miljoen euro gemoeid waarvan de provincie Overijssel, de regio Twente en de betrokken gemeenten Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten 64 miljoen op het zere been nemen.

Het ontwerptracé voorziet twee rijbanen van geluidsarm asfalt met elk twee rijstroken, een maximum toegestane snelheid van honderd kilometer per uur en twee ongelijkvloerse kruisingen: bij ’t Lochter ter hoogte van de Burgemeester Boersingel (N347) en in Wierden-West bij de kruising Nijverdalsestraat/ Haarkampsweg. Tussen deze nieuwe aansluitingen komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Almelo-Zwolle. De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan, de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat hierbij over de kruisende verbindingen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven. Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk -Westerveenweg. Op veertien plekken komen geluidsschermen te staan of worden bestaande schermen verhoogd.