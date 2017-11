Samenwerking drie Almelose hightechbedrijven voor klant ASML

ALMELO – De bedrijven ETC, EMS en Benchmark, gevestigd te Almelo, gaan een samenwerking aan op het gebied van hoogwaardige productie met als doel te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en korte levertijden van opdrachtgever ASML, voor de laatste generatie EUV lithografisch-technologische machines.

Daartoe vindt volgende week zaterdag de officiële ondertekening van een samenwerkingscontract plaats. Allee drie de bedrijven zijn, kort bij elkaar, gevestigd op het bedrijvenpark aan de Bornsestraat.

ETC (Enrichment Technology) is een onderneming die gascentrifuges voor uraniumverrijking produceert. Enrichment Technology ontwikkelt, bouwt en installeert deze gascentrifuges, die door klanten in verrijkingsfabrieken worden gebruikt om uranium te verrijken voor gebruik in kernreactoren. Bij Enrichment Technology werken bijna wereldwijd zo’n tweeduizend medewerkers, verspreid over zeven vestigingen, waaronder die in Almelo. Het bedrijf is sterk gelieerd aan Urenco, dat ook aandeelhouder/eigenaar is.

EMS is een Duits-Nederlands werktuigbouwkundig ingenieursbedrijf ten behoeve van de levering van systemen aan de nucleaire industrie, waarin het bedrijf op een ruime ervaring kan bogen ter zake engineering, design en productie, met ruim vierhonderd hoogopgeleide technici en dito gekwalificeerde operators.