Zeven en een halve ton op plank voor startersleningen in Twenterand

VRIEZENVEEN – De gemeente Twenterand stelt driekwart miljoen beschikbaar voor het verstrekken van leningen aan starters op de woningmarkt. Het stelt mensen die onvoldoende hypotheek kunnen krijgen voor hun eerste huis in staat toch de stap te wagen. De starterslening in Twenterand geldt voor bestaande woningen met een koopsom tot twee ton. De eerste drie jaar zijn rente- en aflossingsvrij en vervolgens wordt de lening naar draagkracht van de starter bij de gemeente afgelost. De hoogte van de lening bedraagt maximaal twintig procent van de aankoopkosten van een woning met een maximum van dertigduizend euro.

In een persbericht licht wethouder Scholten toe dat de gemeente ‘graag een bijdrage wil leveren’ aan de vervulling van woonwensen. Daarnaast is het belangrijk dat er verhuisbewegingen ontstaan opdat en eigen woning voor meer mensen binnen bereik komt. De afgelopen jaren was de regeling volgens Scholten ‘al erg succesvol’, want ruim vijftig starters maakten er in de periode van medio 2013 tot eind 2016 gebruik van De bestaande startersregeling liep eind vorig jaar af. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de regeling met ruim twee jaar te verlengen. Tot 1 januari 2020 zijn er in totaal 25 startersleningen van maximaal dertig mille beschikbaar. Als dit maximum aantal leningen is bereikt, stopt de regeling.