Schelberg wil actie kunstenaars voor behoud Siemens in Hengelo

HENGELO – Het is volgens burgemeester Schelberg van Hengelo ook voor kunst en cultuur belangrijk dat een bedrijf als Siemens in de stad is gevestigd. Daarom riep de burgemeester de verzamelde kunstenaars die in de HeartGallery exposeren hedenmiddag op een handtekening te zetten voor het behoud van de met sluiting bedreigde machine- en turbinebouwbedrijf in in het stiationsgebied van Hengelo.

De oproep van de burgemeester wekte nogal wat verbazing. Naar de oppvatting van veel kunstenaars is een inspirerend cultureel klimaat een vestigingsfactor van formaat en is het daarom juist zo jammer dat Hengelo zich zo weinig aan kunst en cultuur gelegen laat liggen Ook de organisatoren van de expositie en vel vrijwilligers onderstreepten dit na de toespraak van de burgemeester. Het belang van kunst en cultuur is volgens makers en tentoonstellers minimaal even groot voor bedrijven als andersom.

Het voormalige pand van meubelbedrijf Brok aan de Drienerstraat te Hengelo is voor drie jaar verhuurd aan pro deo-organisatoren van kunsttentoonstellingen Dat kost veertigduizend euro per jaar aan huurpenningen, waar voor dit pand nou niet bepaald de hoofdprjs is, maar de gemeente Hengelo betaalt er geen cent aan mee. Het zijn de Rabobank en het Fuldauerfonds die het geld opbrengen, waardoor Hengelo één van de meest tot de verlbeelding sprekende schouwzalen voor hedendaagse provinciale beeldende kunst heeft. Momenteel is in de HearGallery de slotexpositie van Artoverijssel er te zien.

Artoverijssel.nl presenteert sinds 2011 om de twee jaar een nieuwe selectie Overijsselse kunstenaars en vormgevers op haar website. Dat gebeurt met geld van de in 2011 teruggetreden Overijsselse commissaris des konings Jansen.bij zijn afscheid hiervoor aanwendde. Elke lichting nomineerde zelf weer kunstenaars voor de volgende selectie. Zo ontstond een rode draad van namen die in de expositie 'Artoverijssel Proof!'nu zichtbaar wordt gemaakt door middel van 25 combi-presentaties en zeventien individuele presentaties. De openingstoespraak van Schelberg was in de loop van de middag en avond onder kunstenaars en bezoekers één der meest tongberoerende 'kunstwerken' van de expositie.