Luxe appartementen in Oldenzaal en zorgappartementen in Losser

OLDENZAAL/LOSSER – Aan de Haerstraat en de Prins Bernhardstraat in het stationsgebied te Oldenzaal verrijst een complex met negentien appartementen in het duurdere segment, verdeeld over vijf bouwlagen. Het complex Hoge Haer is een initiatief van Strukton Projectontwikkeling in samenwerking met Wiggers Vastgoed en voor de bouw zelve tekent Tijdhof-Hobema. Er is ruim voldoende belangstelling voor de appartementen op de plek waar voorheen het gebouw In Pace stond.

In de aanpalende gemeente Losser zijn plannen voor ruim vijftien appartementen met een zorgbestemming op de locatie op van sociaal-cultureel centrum De Muchte, muziekschool De Sleutel en kleuterschool Roezemoes staat. Het exacte aantal hangt af van de grootte van het gezondheidscentrum dat daar eveneens zal worden gebouwd. De projectontwikkeling ligt bij Weghorst Wierden en de plannen worden uitgewerkt in samenwerking met de woningcorporatie Domijn, de J.P. van den Bentstichting en een aantal zorgondernemers, met als kartrekker huisartarts Boermans.