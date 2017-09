ZGT wenst concentratie in Almelo, hommeles in Hengelo en vragen SP

ALMELO/HENGELO - De financiƫle malheur met oplopende tekorten dwingt de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) een fors bedrag, mogelijk oplopend tot vijftien miljoen, te bezuinigen. De situatie is nijpend en om de vestigingen in Almelo en Hengelo beide open te houden is het concentreren van specialismes noodzakelijk, wat vooral ten koste gaat van Hengelo.

Dat heeft voorzitter Ruikes van de Raad van Bestuur in Hengelo laten weten in een besloten bijeenkomst voor gemeenteraadsleden. Alternatieven zouden zijn een nog dramatischer ontslaggolf en/of zelfs een patiƫntenstop. Vooral in de Hengelose politiek klinkt heftig verzet tegen de koers en de keuzes, onder aanvoering van de SP. Zo meent actieleider/raadslid Mulder dat beter kan worden gesneden in de topsalarissen en managementlagen. Vooral het verdwijnen van de acute zorg annex spoedeisende hulp van Hengelo naar Almelo is een steen des aanstoots. Dat vindt een raadsmeerderheid onacceptabel en ook het college van burgemeester en wethouders, maar de vraag ligt voor wat ze eraan kunnen doen. Een mogelijkheid is meer actie en een oproep aan de minister een veto uit te spreken. De fractie van de SP in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen over de 'uitkleding' van Hengelo voorgelegd aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Het definitieve plan van ZGT zal Ruikes overigens volgende maand openbaren en mogelijk houdt hij rekening met de opvattingen in de gemeentepolitiek. Hij benadrukte deze week dat in de finale afweging 'zorgvuldigheid' voorop zal staan, met inachtneming van alle belangen.