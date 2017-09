Het water van Walhof en Regge verbindt stadsdelen van Goor opnieuw

GOOR – De plaatsing van een ophaalbrug over het stedelijke gedeelte van de Regge in Goor is een stuk dichterbij gekomen door een gift voor dit doel van het bedrijf Aqua+. Uit handen van directeur Walhof ontvingen burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente en bestuurslid Meijerink van Stichting Stads-Regge Goor een cheque van vijftienduizend euro.

De overeenkomst van splinkerinstallatieproducent Aqua+ en het oude Haagje, zoals Goor al eeuwen bijgenaamd is, ligt in de historische verbondenheid met en verknochtheid aan het water, wat weer staat voor de vitaliteit van het strategisch gelegen stadje.

Aqua+ Sprinklersystemen bestaat dit jaar vier decennia en vierde dit achtste lustrum in theater De Reggehof. Het cadeaubedrag voor de plaatselijke gemeenschap en gekleurd door de stroom der tijden betekent een terugkeer in hedendaagse vorm van de Stoetenbrug.

Er zijn plannen om de Regge in het uit de Middeleeuwen daterende Goor weer 'positie' te geven in het 'stadsbeeld'. De herrijzenis van een hedendaagse Stoetenbrug over de Stads-Regge, waar een monument aan herinnert, doet recht aan het streven naar historische context en hedendaagse stadsbeleving, in zowel de Oale en de Nije Stad met de toenmalige Bandijk als een loper naar de vereende stad, waar nu Grotestraat en Kerkstraat naadloos zijn verbonden.