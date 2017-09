Oldenzaal tast in beurs voor klein stuk fietspad bezijden de Stakenbeek

OLDENZAAL – De gemeente Oldenzaal trekt 181.500 euro uit voor een fietspad bezijden de Stakenbeek. Het gaat om een ‘ontbrekend stuk fietspad’ in het kader van de ‘Planontwikkeling Stedelijk Water Rondje Oldenzaal. In dit bestek vormt de Stakenbeek het centrale element . Het uitgangspunt is de aantrekkelijkheid van het stedelijk water te vergroten door het ‘beleefbaar’ te maken. Dat gebeurt door (her)inrichting van de openbare ruimte. Een fietspad langs de Stakenbeek moet straks de oost- en de westzijde van Oldenzaal verbinden.

Het traject van de Stakenbeek (van de Hazewinkelweg tot en met het buitengebied voorbij de Boerskottenlaan) is ingedeeld in zes segmenten. Het derde segment van de Enschedesestraat tot de Helmichstraat is nagenoeg heringericht inclusief een fietspad. Binnen dit segment ontbreekt een klein deel van het fietspad tussen de Enschedesestraat en de Burgemeester Wallerstraat, terwijl het om ‘een belangrijke schakel’ zou gaan. Het is de verbinding tussen het woongebied en het bedrijfsterrein.

Er is 181.500 nodig voor de aanleg, inclusief een middengeleider in de Enschedesestraat, de mogelijke aankoop grond van derden en beschoeiing. Voor het fietspad sec is 70.000 benodigd. Naar analogie van de werkwijze in andere plannen wordt bij de aanleg van dit stuk fietspad een relatie gelegd met de grootschalige herontwikkeling van het Masterplan Oldenzaal Centraal, in dit geval het nieuwe woongebied De Stakenbeek, waar 130 woningen gedacht zijn aan straten die namen als Wever, Spinner, Scheerder en Snijder krijgen ter verwijzing naar het vroegere textielimperium van Gelderman dat hier in de vorige eeuw was gevestigd. De eerste Gelderman kwam dit jaar precies twee eeuwen geleden naar Oldenzaal als katoenspinner en zijn nazaten breidden permanent uit, waarbij de stroom van de Stakenbeek en de aanleg van de Spoorlijn can cruciaal belang waren.