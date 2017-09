Plan landgoed Losserseweg in Enschede: tien hectare huizen en natuur

ENSCHEDE – De gemeente Enschede wil instemmen met de aanleg van een landgoed Wiggerhoeve van zo’n tien hectare aan de Lossersestraaat te Enschede met een nieuw landhuis van vijftienhonderd kuub en een woning van 750 kuub zonder bijgebouw. Bij het landgoed wordt ook het bestaande boerenerf met de monumentale boerderij betrokken.

Een aantal niet-monumentale bijgebouwen van de boerderij gat tegen de vlakte, waarvan er ‘een paar’ zullen worden herbouwd, maar met een reductie van het bouwvolume. Een deel van de huidige landbouwgronden wordt als natuur ingericht en ook als zodanig opgenomen in het bestemmingsplan. In dat verband worden paden voor recreatief gebruik aangelegd, die aansluiten op het bestaande routenetwerk in de stadsrand van Enschede.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in en vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan me het voorstel het plan Wiggerhoeve mogelijk te maken.