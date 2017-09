Locatie bouw De Passie nog onzeker; gevaar overschrijding budget

WIERDEN – De gemeenteraad van Wierden wil de vestigingsplek voor de nieuwbouw van De Passie voorshands openhouden. De huidige plek van de noodgebouwen in Zuidbroek, de voorkeursvariant van de school voor evangelisch voortgezet onderwijs, blijft een optie, maar een locatie in of nabij het dorpscentrum, in het stationsgebied, wordt nadrukkelijk in de lucht gehouden, waarbij wordt gekeken naar Hogelucht en Violenhoek.

Een ander punt van zorg, ter sprake gebracht door de coalitiepartij PPW, betreft de kosten.